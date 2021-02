“Tuve ofertas de Primera, pero me gusta el desafío”

Hernán Barcos confesó porque escogió a Alianza por sobre otros equipos.

A un delantero con mas de 260 goles en su carrera, ofertas no le van a faltar nunca, y así ocurrió con Hernán Barcos, quien reveló que tuvo otras propuestas, pero se decidió por Alianza por su importancia y el reto histórico que será devolverlos a primera: “Este es un desafío personal que me he tomado en un club grande como es Alianza. Opciones de clubes de Primera tuve, pero la grandeza de Alianza me llamó la atención, me gustó el proyecto. Espero poner en práctica junto al grupo para poder sacar a Alianza de esta situación”, declaró en Ovación.

El delantero de 36 años también contó que se siente cómodo jugando solo en punta o acompañado. “No tengo problema, me adapto a lo que el equipo necesite o a lo que el entrenador prefiera. Mucho va a depender de los compañeros que tengo al lado y con quién me toque jugar. Tampoco tengo el puesto asegurado”, añadió.

DATO: El contrato de Barcos tiene opción para extenderse una temporada más si Alianza logra ascender, pues consideran que su jerarquía también será importante en primera.