Una pena máxima

Vallejo igualó 0-0 con Caracas por la Libertadores. Mena desperdició un penal.

El debut de los equipos peruanos a nivel internacional dejó un sabor agridulce, pues los ‘poetas’, sin hacer un gran partido, compitieron de igual a igual frente al cuadro venezolano y la llave quedó abierta, aunque sobre el final, su goleador perdió una chance inmejorable de quedarse con el triunfo. Caracas tuvo una postura defensiva, con un bloque sólido atrás y aprovechando los buenos saques largos de su portero Velásquez para que a base de fuerza y velocidad el nigeriano Bonsu y el beninés Samson, que fueron bien controlados por la defensa de un Vallejo al que le costó plasmar su futbol y tuvo las dos más claras en un remate lejano de Vélez y un centro venenoso de Vásquez que cortó el arquero con lo justo, impidiendo el gol de Mena.

En la segunda parte los dirigidos por ‘Chemo’ Del Solar se hicieron dueños del trámite, tuvieron la posesión y salvo algunas presiones peligrosas en salida, no sufrieron sobresaltos y poco a poco fueron más precisos y claros con sus ataques, pero Velásquez fue una muralla, primero contuvo un buen disparo de Cedrón desde el borde del área y fue rápido para achicarle a Silva un mano a mano tras un gran pase largo.

El momento clave del partido llegó a los 85′ cuando Yorleys Mena ingresó al área, pero fue jalado por Rivero, el juez cobró penal, pero el goleador colombiano que marcó 19 tantos el año pasado, 4 de ellos de penal, no estuvo en su día y lanzó su remate afuera, demasiado a la derecha. Pero esta no sería la última, pues poco antes del final Vélez se puso frente al arco, pero no pudo rematar con fuerza y Velásquez lo atrapó fácilmente.

CÉSAR VALLEJO

Máximo Rabines

————

Christian Ramos

Renzo Garcés

Leandro Fleitas

———-

Arquímedes Figuera

Frank Ysique

Erick Morillo

Jersson Vásquez

Víctor Cedrón

————

Jairo Vélez

Yorleys Mena

—————————

DT: José Del Solar

—————————

CARACAS

Beycker Velásquez

————-

Eduardo Ferreyra

Carlos Rivero

Diego Osio

Sandro Nota Roberto

————–

Jorge Echevarría

Edson Castillo

Leandro Flores

Kwaku Bonsu

Richard Celis

—————

Samson Akinyoola

————————

DT: Noel Sanvicente

——————————-

ÁRBITRO: Marlon Vera (Ecuador)

CAMBIOS: Rodrigo Cuba x Erick Morillo, Santiago Silva x Víctor Cedrón, Emiliano Ciucci x Arquímedes Figuera (UCV). Miguel Celis x Jorge Echevarría, Diego Castillo x Kwaku Bonsu, Luis Gonzales x Leandro Flores, Luis Ramírez x Richard Celis, Ade Oguns x Samson Akinyoola (CAR).

TA: Renzo Garcés, Erick Morillo, Emiliano Ciucci, Santiago Silva (UCV). Carlos Rivero, Samson Akinyoola, Diego Castillo (CAR).

ESTADIO: Monumental (Lima).

DATOS

– El partido de vuelta será el próximo miércoles 3 de marzo a las 5:15 de la tarde (hora peruana) en el estadio Olímpico de Caracas.

– Es la tercera participación de Vallejo en Copa Libertadores, las anteriores también fueron en pase previa, primero en 2013 ante Tolima y en 2016 ante Sao Paulo, aún no logran ganar un partido en la competición.

– El ganador de esta llave enfrentará a Junior de Barranquilla.