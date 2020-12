“U” y Alianza se necesitan”

‘Puma’ Carranza se pronunció sobre descenso, pero aclara que deben volver a la Liga 1 jugando y no en mesa.

José Luis ‘Puma’ Carranza, quien es una de las figuras históricas de las ‘U’, se refirió al eterno rival Alianza Lima, club que descendió esta temporada. El ex-jugador lamentó la baja del ‘compadre’ y espera que vuelvan pronto, porque la ‘U’ lo necesita para jugar los clásicos.

“No celebro el descenso de Alianza Lima, nos necesitamos. La ‘U’ necesita a Alianza y Alianza necesita a la ‘U’. Lo siento, pero perdieron en la cancha. Somos equipos con mucha historia”, dijo en Las Voces del Fútbol.

Además, sostuvo que Alianza debe volver a Liga 1 jugando y no usan la mesa. “Tú pierdes en la cancha, no te pases tampoco. Con un fallo no puedes quedarte, si pierdes en la cancha no puedes pedir eso. Todos son culpables, hay que pensar en el equipo, no individualmente. El clásico rival del conjunto estudiantil será el equipo ‘B’ de Universitario. Es lamentable, pero hay que ser realistas”, apuntó.

El ‘Puma’ dejó claro que es enemigo de Gremco, y resaltó el apoyo de congresistas para sacar adelante a la ‘U’ en lo administrativo.

“Yo soy el enemigo número uno de GREMCO. La corrupción para ellos es lo primero. Ellos están con bolsillos llenos, nosotros vacíos. Vamos luchando palmo a palmo con ellos, pronto se sabrá la verdad. El viernes pasado un grupo de hinchas fueron a presionar a SUNAT porque querían liquidar al club. Nos están ayudando muchos congresistas. Inclusive hemos ido a INDECOPI“, indicó.

Por último, sobre Comizzo manifestó: “Ustedes saben por qué pienso así (Comizzo). Primero hay que tener lealtad y valores en la vida, no estoy de acuerdo. Aprovechó el momento que la ‘U’ le dio para hacerse conocido (2013)”, finalizó.