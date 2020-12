Un festín para representantes

Fondo Blanquiazul pagó 156 mil dólares a agentes de futbolistas durante el 2020. Uno de ellos es “Pizarrón” amigo de Claudio Pizarro.

No es un secreto que los representantes son claves al momento de traspasar jugadores de uno a otro equipo, sin embargo, al Fondo Blanquiazul se le fue de las manos con los beneficios y según un informe del diario Gestión revelaron los demás acreedores del cuadro íntimo, este año se destinó 156 mil dólares del presupuesto del club para pagarle a agentes de futbolistas.

Esto es una práctica común entre clubes poderosos de todo el mundo, pero mortificó a las personas que aún tienen deudas con Alianza como ex trabajadores y ex futbolistas, quienes denunciaron que este año no se les pagó hasta dos cuotas programadas y creen que estos gastos fueron innecesarios para un club endeudado y que tiene como prioridad su saneamiento económico.

Si bien no se conoce cuanto se le pagó a cada representante, no es un secreto que Gianfranco Revelli, más conocido como ‘Pizarrón’, se habría llevado una suma importante por traer en combo a Carlos Ascues, Alberto Rodríguez, Jean Deza y Alexi Gómez, los cuatro de pésimo rendimiento y envueltos en indisciplinas o lesiones que pesaron para el descenso del club. Revelli además había sido declarado ‘persona no grata’ por la administración anterior por llevarse al juvenil Walter Tandazo a Melgar a fines de 2018.