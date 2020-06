Plantel ‘red’ celebró viéndolo por televisión y sus hinchas tomaron las calles

No fue el festejo que soñaron lo soñaron los hinchas, pues Liverpool no estaba en el terreno de juego y sus hinchas no pudieron acompañar al plantel ni verlo levantar la copa, sin embargo, esto no fue impedimento para que celebren a lo grande, pues los jugadores celebraron viendo el partido juntos por televisión y una vez los ‘reds’ fueron campeones, sus hinchas tomaron las calles de Meyerside.