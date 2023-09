Un jugador del PSG se podría salvar del servicio militar

Un jugador no acudiría a la labor en su patria

Un jugador del París Saint-Germain tendría la oportunidad de no realizar un régimen de su país debido a que el club de Francia lo dejará ir a una competición en su país.

El mencionado suceso trata del mediocampista Kang In Lee, a quien en tienda parisina entienden que deben dejarlo ir a ser partícipe de la competición de Los Juegos Asiáticos para que de esa forma no tenga la obligación de hacer el servicio militar, el cual es un régimen impuesto por su país, Corea del Sur, pero dicho propósito no va a ser posible si es que no hay una hazaña.

La labor militar es una ley en su país que todos lo habitantes deben cumplir, sea cual fuese la situación de la persona, pero en el caso de Lee, el futbolista tiene la posibilidad de tener una excepción, la cual es la hazaña, el surcoreano debe conseguir el logro de ganar ya sea la presea de oro, la de plata o bronce. Cabe destacar que su compatriota, Son Heung-Min, se adjudicó la mencionada distinción.

El volante asiático está lesionado, por lo que solo ha podido disputar dos encuentros con el cuadro parisino. Además, no está está dentro de la nómina de jugadores para afrontar el partido contra Niza el día de hoy a las 14:00, así como también es duda que pueda estar presente en la primera fecha de Champions League, cuando a la escuadra de París le toque enfrentar al Borussia Dortmund, a las 14:00.

Por su partida al certamen celebrado en Asia, no podrá estar en cotejos importantes por la “Orejona”, los cuales son ante Marsella de visitante ni ante Newcastle.

