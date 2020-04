Una nueva oportunidad

Mathjis De Ligt está nuevamente cerca de llegar al Barcelona, pues Juventus lo incluiría en la operación Arthur.

El tren no pasa dos veces, este dicho podría no ser cierto para el holandés Mathjis De

Ligt, quien luego de brillar en la Champions League con el Ajax, escogió ir a la

Juventus a pesar del fuerte interés del Barcelona, sin embargo, los destinos del joven de

20 años y el club catalán volverían a cruzarse, ya que la ‘Vieja Señora’ tiene como

objetivo fichar al brasileño Arthur, y pese a que desembolsó hace poco 75 millones de

euros por su pase, no tendría problemas en incluirlo en la operación.

De Ligt no rindió como esperaba en la Juventus, arrancó siendo suplente de Bonucci y

Chiellini, hasta que la lesión de este último le permitió jugar, hasta que perdió el puesto

con el turco Demiral, quien también se lesionó de gravedad, pero con todos sanos, es la

cuarta opción para Maurizio Sarri, mientras que Barcelona busca un central de garantías

y a futuro por la edad de Pique y las constantes lesiones de Umtiti.

En cuanto a Arthur, la ‘Juve’ busca rejuvenecer su medular, pues Matuidi, Pjanic y

Khedira superan los 30 años y en Cataluña, pese a su gran rendimiento, se perdió varios

partidos por presuntas indisciplinas, por lo que estarían dispuestos a dejarlo ir en una

operación que beneficiaría a todos.