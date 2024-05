Universitario: Adiós pampa mía

Universitario cayó 1-0 ante Botafogo y le dijo adiós a la Libertadores

Se acabó el sueño. En un estadio Monumental repleto, Universitario no pudo hacer respetar su casa y cayó 1-0 ante Botafogo por la penúltima fecha del Grupo D y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Jeffinho a los 77’, anotó el gol del ‘Fogao’ que clasificó a octavos de final de dicho torneo.

Sin embargo, no todo está perdido para la ‘U’, porque en la fecha final irá a Quito para chocar ante LDU y podría asegurar repechajes de Copa Sudamericana. Peruanos ganando o empatando seguirán en competencia internacional.

UNA ILUSIÓN

La ‘U’ sabía que este era el partido de su vida y debía jugarlo con el cuchillo entre los dientes. Los peruanos tuvieron mejor la posesión del balón y generaron un par de chispazos, pero Botafogo con poco metió miedo, pues es brasileño y estos con un error te matan.

La novedad fue ver a Murrugarra desde el arranque y cumplió en su puesto. Arriba, Valera mostró muy poco y Flores tratando de ganar un balón y sorprender. En defensa Di Benedetto vio rápido la amarilla y jugó condicionado. Polo en lo suyo y fue de lo rescatable, pues fue su zona la que mayor peligro generó.

La visita trató de sorprender con un disparo de lejos de Freitas, pero el golero Britos no pasó apuros. El lado izquierdo de la ‘U’ tuvo a Portocarrero, quien todavía no muestra lo que puede hacer, trató de burlar a los rivales ganó algunas, pero no fue suficiente. Los locales dominaban, pero faltó peso en ofensiva y así se fueron 0-0 al entretiempo.

UN ERROR, MATÓ

Ninguno hizo cambios en el complemento, salieron igual y la ‘U’ con empuje buscó el tanto de la tranquilidad. Los peruanos continuaron teniendo más el balón, pero careció de peso en ataque. Poco a poco, Botafogo fue ganando terreno y Luiz Henrique avisó. Júnior Santos peleando arriba y buscando algún error para encontrar el gol de la visita.

El entrenador Bustos hizo cambios en la ‘U’, ingresaron Rivera y ‘Canchita’ para tener mejor el balón y luchar en ofensiva, pero esto tampoco resultó.

A los 77’, llegó el golpe para los peruanos. El golero John sacó largo y Di Benedetto no pudo despejar, el balón le quedó a Savarino, quien no dudó y la mandó a Jeffinho, quien entró por derecha, quedó mano a mano con el portero Britos y no perdonó, porque anotó el 1-0 y silenció el Monumental.

La ‘U’ estaba obligada a arriesgar todo, pero el rival supo hacer su trabajo, enfrió el cotejo y buscó alguna contra. En los descuentos, Jeffinho se lesionó y los brasileños jugaron con 10 hombres, pero la ‘U’ no pudo llegar y el juez pitó el final. Sí, los merengues le dicen adiós a la Libertadores en el año de su Centenario, deberán enfocarse en el torneo local y luchar por un cupo a la Sudamericana, pues esto es posible.