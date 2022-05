Universitario: Gregorio Pérez se rindió en elogios para Alex Valera

Gregorio Pérez, ex entrenador de Universitario de Deportes, tuvo palabras de reconocimiento para Alex Valera y su presente con la camiseta crema en el Apertura

Gregorio Pérez, ex entrenador de Universitario de Deportes, tuvo palabras de reconocimiento para Alex Valera y su presente con la camiseta crema en el Apertura. El cuadro crema venció a Sullana en el Monumental y se metió en la pelea por el campeonato nuevamente.

Pérez manifestó lo siguiente: “Desde que conocí a Álex Valera ha tenido un ascenso constante. Ha progresado muchísimo y creo que no tiene techo. Es ahora el mejor 9 que tiene Perú”.

En ese sentido, agregó que: “No sé si Álex Valera está después o igual que Gianluca Lapadula. Valera un 9 que no tiene techo, es un jugador que si sale a otro mercado va a tener mayor repercusión, sin desmerecer a Universitario ni al fútbol peruano”.

LA U VOLVIÓ A LA PELEA:

Además, habló sobre el presente del equipo en la Liga 1: “Vi el clásico ante Alianza Lima y creo que Universitario lo perdió bien. Pero más allá de eso, no voy a opinar sobre si estuvo bien o mal la salida de Álvaro Gutiérrez. No me corresponde”..

Ameli se refirió al presente del equipo hace unas semanas: “Cuando nosotros llegamos, Piero ya estaba dentro del plantel. Me decían que era muy chico y recibió algunas críticas. Para mí es un mediapunta, más allá de que puede jugar otro el campo central. Tiene un gran futuro”.

UNIVERSITARIO VS. ALIANZA ATLÉTICO:

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Ángel Cayetano, Nelinho Quina, Iván Santillán; Jorge Murrugarra, Alfondo Barco, Rodrigo Vilca, Andy Polo, Alberto Quintero, Alex Valera.

Alianza Atlético: Diego Penny; Jesús Arismendi, Jonathan Bilbao, Juan Diego Lojas, Joaquín Aguirre; Santiago Arias, Carlos Correa, Marcio Valverde, Kevin Ruiz; Joyce Conde, Franco Zanelatto.