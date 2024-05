Universitario: La espera, desespera

La ‘U’ recibe a Los Chankas, a las 3 de la tarde, en el Monumental y deberá vencer por un resultado abultado, y que Cristal pierda, empate o gane con lo justo en Cajabamba

Es todo o nada. Universitario se juega la opción de lograr el Apertura, recibe a Los Chankas en el Monumental desde las 3 de la tarde y deberá golear, no hay margen de error. Pero la situación no es sencilla, porque los merengues no dependen de sí mismos, tendrán que esperar que Cristal pierda o empate en Cajabamba ante Comerciantes Unidos o, de ganar los celestes, que lo hagan por lo mínimo. Ojo, va por la señal de Gol Perú.

La primera parte del año termina hoy para la ‘U’, se hizo una destacada campaña y llegan con opciones de lograr el Apertura. El cuadro merengue sabe que no es sencillo, pero confían en poder alcanzar su meta. Aparte, contarán con el apoyo masivo de sus hinchas.

El elenco dirigido por el entrenador Bustos solo presenta una baja y es la de Pérez Guedes, quien está lesionado, el resto está apto. La ‘U’ busca hacer una buena cantidad de goles y se está apostando por la dupla Valera junto a Rivera en ataque.

Todos los ojos están puestos en la ‘U’, pero el rival Chankas viene con buenos números, pues desde que llegó el entrenador Bossi no conocen de caídas. Por ello, el elenco andahuaylino buscará dar el golpe y sorprender a los merengues en su patio.

UNIVERSITARIO

Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Rodrigo Ureña, Édison Flores, Segundo Portocarrero; Alex Valera, José Rivera

DT: Fabián Bustos

LOS CHANKAS

Daniel Ferreyra; Ederson Mogollón, Kevin Becerra, Carlos Gamarra; Marlon Ruidías, Abel Casquete, Cristian Mejía, Axel Chávez; Carlos López, José Manzaneda, Ángel Ledesma

DT: Pablo Bossi

ÁRBITRO: Jesús Cartagena

HORA: 3:00 p.m.

ESTADIO: Monumental – Ate

