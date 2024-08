Universitario: Noche Merengue

• Hoy, a las 6 de la tarde, Universitario realiza su evento por los 100 años en el Estadio Monumental, Habrá homenajes a sus ex figuras y shows musicales

• La idea es recibir la medianoche, 7 de agosto, con todos sus hinchas

Y llegó el día. A las 6 de la tarde, en el estadio Monumental, se realizará la ‘Noche Eterna’, evento por los 100 años de Universitario de Deportes. La idea es recibir la medianoche (7 de agosto) en compañía de sus hinchas.

Cien años no se cumplen todos los días, es una fecha especial e inolvidable. Y es el turno de Universitario, club peruano con más títulos nacionales, y uno de los más populares del país y queridos en todo el mundo.

El club realizará diversas actividades, iniciará con show musicales, luego con homenajes a las figuras del club, exjugadores y directivos. Antes de la medianoche, se tiene previsto el concierto del cantante Gianmarco, quien sería el encargado de hacer el conteo regresivo y recibir el 7 de agosto en el coloso de Ate. Tras eso, continuarán los shows musicales hasta las 2 de la madrugada.

MUCHA EXPECTATIVA

En redes sociales, los hinchas se ilusionan con que en el evento de hoy se presente a un refuerzo y se espera que sea Raúl Ruidíaz, quien viene conversando con la directiva. Los altos mando de la ‘U’ han evitado pronunciarse, pero dejaron en claro que habrá una gran sorpresa.

No invitaron a Lucho La Fuente. Organizadores ignorantes, no saben la historia crema. Pero seguro si estarán congresistas y otros intrusos

La directiva de la ‘U’ ha realizado muchas invitaciones a sus antiguas figuras, exjugadores y directivos llegarán a Ate. Además, también invitaron a ‘Chemo’ del Solar, quien podría decir presente.

Sin embargo, los actuales directivos se olvidaron de una figura importante como Luis La Fuente, quien brilló en los años 60 y 70. “Es muy triste que no me inviten, pero yo me siento hincha de la ‘U’, jugué por la ‘U’, le debo mucho a la ‘U’. Tengo agradecimiento por los grandes dirigentes que tuvo la ‘U’ cuando estaba junto a José Fernández, Héctor Chumpitaz, mi compadre Roberto Chale, Lucho Cruzado, Enrique Casareto, Ángel Uribe, Nicolás Fuentes, todos esos jugadores con los que tuve la suerte de jugar. Muchos de ellos son mayores que yo y ya no están. Me da pena, porque sería bonito recordarlos con un homenaje”, contó el ‘Príncipe’ al periodista Juan Carlos “Lobito” Esteves.

Otra figura que no fue invitada es Antonio ‘Toñito’ Gonzáles, quien lamentó no poder estar presente en un día importante como el aniversario del club de sus amores.