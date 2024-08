Fabian Bustos: ¡El equipo nunca bajó los brazos!

En conferencia de prensa, Fabian Bustos, destacó la rebeldía de su equipo.

Luego de un difícil encuentro, muy bien planteado por UTC de Cajamarca, donde Universitario de Deportes se alzó con la victoria de manera agónica con gol de tiro libre de Gabriel Costa, su técnico, Fabian Bustos, salió a declarar, haciendo énfasis que se queda con lo bueno para trabajar y aprueba la rebeldía del equipo.

“Me quedo con lo bueno. Con que el equipo nunca bajó los brazos, faltaron muchos chicos que no estaban y creo que lo ganaron por la forma de entrenar, de cuidarse, de competir, buscando de una forma y de otra forma. Agradecido por la entrega, la actitud del equipo y eso es lo que más me reconforta”, sostuvo Fabian Bustos.

Al técnico merengue, como es costumbre, se le vio sumamente metido en el partido, hablando con sus jugadores, dando órdenes y poniendo en tela de juicio, todo cobro en contra por parte del juez principal pero supo hacer los cambios correspondientes para llevarse los tres puntos.

“Creamos muchas, lo que pasa es que no te la dejan, no las cobran. El pase de Gustavo (Dulanto) a Cabanillas es perfecto. Ya saben lo que pasó. No podemos hablar porque cada vez que hablamos pasan estas cosas. No estuvimos finos, nos faltó precisión para los últimos 20 metros. Dominamos el juego ante un buen equipo. No estuvimos finos en el último cuarto de la cancha dar el pase gol. Después de un pase espectacular de Gustavo y Cabanillas se va al gol, es clarísimo, no se va a revisar”, agregó Fabian Bustos.

Fueron más que tres puntos para Universitario, ya que si bien, lo ayudan a meterse en la pelea por el Torneo Clausura, más que todo sumará en la moral, en la confianza, en la parte psicológica, porque Universitario jamás da un partido por perdido y nada está dicho hasta que el principal de el pitazo final.