Universitario: Se acabó la novela

• Raúl Ruidíaz no llegará a la ‘U’ para esta temporada, pues su club Seattle Sounders no lo quiso soltar

Luego de varias semanas y muchas ilusiones por parte de los hinchas, Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario para esta temporada del Centenario. Así es, la ‘Pulga’ seguirá en la MLS.

Desde hace varias semanas, la ‘U’ venía conversando con Ruidíaz la posibilidad de que regrese al club. Los merengues tenían todo listo, pues se hizo el esfuerzo de contar con un sponsor para que pague la llegada de la ‘Pulga’. Pero la situación no pudo concretarse, pues Seattle Sounders le dijo no al delantero y este tendrá que cumplir su contrato hasta fin de año.

El cuadro de Ate negoció de manera directa con el jugador, pues hacerlo con el club estadounidense no era viable. Ruidíaz buscó la manera de salir y volver al club de sus amores, fueron semanas y días largos para encontrar una respuesta positiva, pero esto nunca llegó.

El hincha merengue fue el más emocionado, pero la vuelta de la ‘Pulga’ no se dará, por ahora, pero en un futuro los caminos del club y el jugador se podrían unir. Y es que, uno de los deseos más grandes de Ruidíaz es volver a vestir la camiseta crema.

Tras confirmarse que Raúl Ruidíaz no llegará a la ‘U’, el comando técnico liderado por Fabián Bustos lo sufrió, porque se necesita un delantero de peso, pues ya se vio que las lesiones y sanciones pasaron factura al no tener piezas de recambio.

En la ‘U’ no llegarían más refuerzos, pues como se recuerda solo se sumaron Gustavo Dulanto y Gabriel Costa. La prioridad era Ruidíaz, por ello, no se vio ninguna opción más. ahora, mañana cierra el Libro de Pases y pensar en traer un delantero es imposible, pues el tiempo no ayuda.

El comando técnico confiaba en la llegada de Ruidíaz, por eso no se presionó a la directiva para ver otras alternativas. Universitario afrontará lo que resta del torneo con lo que tiene.