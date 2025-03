¡URUGUAY SACÓ UN PUNTO!

Uruguay logró empatar ante Bolivia en el Alto.

Bolivia fue más que Uruguay, pero no pudo lastimarlo e igualó 0 a 0 en El Alto, en el marco de la decimocuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que no pudo afianzarse en puesto de Repechaje. Aunque el encuentro comenzó con una propuesta interesante, en la que la visita no les temió a las complicaciones y disputó de igual a igual el trámite del juego, con el correr de los minutos sintió el cansancio y lentamente se replegó en su campo.

Cristian Olivera y Federico Viñas fueron los intérpretes de las mejores chances para la «Celeste», mientras que Miguel Terceros y Ramiro Vaca tuvieron la ocasión de adelantar al local, pero no pudo vencer al arquero Rochet, quién fue una pieza muy importante para este duelo.

En el complemento, los hilos del encuentro los manejó Bolivia, que al no sentir la altura como si lo sufrió Uruguay, sacó provecho y puso contra las cuerdas al equipo de Marcelo Bielsa, que poco pudo hacer y puso sus esperanzas en la actuación de Rochet y la suerte en que dos remates peguen en los palos.

Sobre el cierre del partido, la «Celeste» logró intimar a su rival, pero le costó en el toque final y en un contragolpe casi pierde el partido, ya que Paniagua desbordo, ingresó al área y metió la pelota al corazón del área, donde Algañaraz no pudo conectar y dejó pasar un triunfo vital.