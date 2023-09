Uruguay se queda sin fútbol

El fútbol de Uruguay dejó de jugarse por decisión en conjunto.

El fútbol de la primera división se suspende por acuerdo entre la agremiación de futbolistas de no jugarse debido a determinación por parte de un organismo futbolístico.

La competición se inhabilitó en el país oriental debido a que no se aprobó un nuevo régimen que beneficiaba al jugador de la segunda división.

Se llegó a esa medida el día de hoy luego que el Consejo de Liga de Fútbol Profesional decidiera no elegir por la modificación de un reglamento respecto al incremento del sueldo de los futbolistas de segunda, mencionada decisión se tomo el día de hoy en una junta en la que estaba Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (gremio).

Este suceso se terminó por dar debido a tres explicaciones: el documento no se proporcionó con la anticipación debida, dicha documentación es un borrador y que no estaba dispuesta la fecha para la elección de una nueva regla.

El dirigente del gremio, Diego Scotti, indicó a Sport 890 lo siguiente: “resolvimos no competir el fin de semana. Hay clara voluntad de algunos clubes de no aprobar lo que proponemos. Hace dos años que estamos negociando. El punto más importante es el aumento del salario mínimo ($29.538) de los clubes de la B, se le han buscado soluciones y entendemos que la AUF planteó una financiación, pero no vemos nada importante como para que no se apruebe.

Añadió que: “estamos pidiendo el aumento del sueldo mínimo y lo queremos aprobado dentro del convenio colectivo. No fuimos al paro antes porque la AUF dio un poco una solución en ese punto, pero el futbolista recibe $22.000 líquidos y ante ese monto, cómo afrontas la carrera. Nos tenemos que alimentar bien, zapatos que son costosos, descansar, exigencia física y no podemos trabajar de otra cosa, más allá de que muchos jugadores lo hacen porque los salarios no alcanzan”.

Asimismo comentó sobre lo que pide la entidad para que se reanude la competencia:

