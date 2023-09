Uruguay no contará con Suárez, Cavani y otros referentes

El entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, no convocó a los delanteros, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Uruguay iniciará las eliminatoras para el mundial 2026 con varias ausencias. La Celeste no contará con Edinson Cavani, Fernando Muslera y José María Giménez por las protestas en el partido contra Ghana en el Mundial de Qatar 2022. La FIFA decidió sancionar por 4 partidos a Giménez y Muslera. Mientras que Cavani y Diego Godín fueron sancionados por 1 partido. En el caso de Godín, el defensa de 37 años se retiró del fútbol profesional con el Vélez Sarsfield de Argentina.

No obstante, lo que realmente llamó la atención fue la ausencia de Luis Suárez. El delantero del Gremio de Brasil no fue convocado por Marcelo Bielsa para los partidos contra Chile y Ecuador. Es así que el máximo goleador en la historia de la Selección Uruguaya y de las eliminatorias sudamericanas no estará en esta fecha doble.

Luis Suárez ha jugado 37 partidos con el Gremio esta temporada. El goleador charrúa lleva 15 goles marcados con 11 asistencias en 3,233 minutos.

Lista final de Marcelo Bielsa en la Selección Uruguaya

Porteros: Sergio Rochet del Inter de Porto Alegre (Brasil), Franco Israel del Sporting Lisboa (Portugal) y Santiago Mele del Junior de Barranquilla (Colombia).

Defensas: Santiago Bueno del Wolverhampton (Inglaterra), Bruno Méndez del Corinthians (Brasil), Sebastián Cáceres del América (México), José Luis Rodríguez del Vasco da Gama (Brasil), Mathías Olivera del Napoli (Italia), Joaquín Piquerez del Palmeiras (Brasil), Matías Viña del Sassuolo (Italia) y Lucas Olaza del Krasnodar (Rusia).

Volantes: Nahitan Nández del Cagliari (Italia), Felipe Carballo del Gremio (Brasil), Emiliano Martínez del Midtjylland (Dinamarca), Manuel Ugarte del París Saint-Germain (Francia), Agustín Canobbio del Atlético Paranaense (Brasil), Facundo Torres del Orlando City (Estados Unidos), Federico Valverde del Real Madrid (España) y Nicolás De La Cruz de River Plate (Argentina).

Delanteros: Maximiliano Araújo del Toluca (México), Brian Rodríguez del América (México), Facundo Pellistri del Manchester United (Inglaterra), Darwin Núñez del Liverpool (Inglaterra), Cristian Olivera de Los Angeles FC (Estados Unidos) y Maxi Gómez del Cádiz (España).