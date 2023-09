La presentación de Sergio Ramos en el Sevilla

El Sevilla hizo oficial la vuelta de Sergio Ramos luego de 18 años. El defensa español de 37 años jugará hasta junio de 2024.

El Sevilla confirmó la vuelta de Sergio Ramos tras 18 años. Los ‘Blanquirrojos’ contarán con Ramos en su plantilla por solo una temporada. A pesar del resentimiento de los hinchas del Sevilla por algunos gestos del defensa de 37 años. Hoy en día la mayoría de los ‘Sevillistas’ no ve mal el regreso de Ramos al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El ex-París Saint Germain disputó 49 partidos con el Sevilla y pudo marcar 3 goles jugando como lateral derecho.

Lee:

En su video de presentación, Sergio Ramos expresó sus deseos de volver al club:

“Hola ‘Sevillistas’, hoy es un día muy especial para mí. Por fin vuelvo a casa. Estoy deseando que llegue el momento de volver a sentir la camiseta del Sevilla y ponerme el escudo nuevamente en el pecho”.

Asimismo, Ramos pidió perdón a los hinchas por sus actos polémicos contra el Sevilla hace unos años:

“Creo que he cometido errores y quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón ante cualquier ‘Sevillista’ que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que hice en su momento”.

Sergio Ramos tenía un acuerdo con un club de Arabia Saudí antes de unirse al Sevilla. El Al-Ittihad envió una gran oferta a Ramos para jugar en la Saudi Pro League por las próximas 2 temporadas. Este era el destino más seguro del nacido en Camas antes de la propuesta del Sevilla. En el equipo árabe lo esperaba su ex-compañero Karim Benzema con quien ganó todo en el Real Madrid.

Sobre su decisión de volver al Sevilla, Sergio Ramos declaró lo siguiente:

“Yo creo que no solo era una deuda que tenía conmigo mismo sino también con mi familia. A partir de ahora, creo que no tenía sentido tomar otro rumbo que no fuese pasar por mi casa”.