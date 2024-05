Vale la pena sumar, Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso

Alianza le ganó 3-2 a Garcilaso, que lo complicó, pero al final venció 3-2 con goles de D’Arrigo, Renzo Garcés y Freytes

Los tres puntos sirven para el acumulado de la Liga 1. Ya fuera de la pelea en el Torneo Apertura, todo suma cuando se trata de estar en la última recta del año. En un partido en donde Franco Saravia se llevaba el papel de villano de la película, sus compañeros dieron todo de sí para darle la vuelta al marcador, vencer 3-2 a Deportivo Garcilaso y darle una alegría a toda la gente que fue a apoyar esta noche en el Estadio Nacional. Alejandro Restrepo respiró con el pitido final, los jugadores de La Victoria, también. No fue un juego brillante de parte del equipo, pero lo importante ha sido la reacción ante la desventaja y, sobre todo, el triunfo. Con goles de Jhamir D’Arrigo, Renzo Garcés y Juan Pablo Freyes, Alianza Lima llega a las 33 unidades en el campeonato.

Ya en el encuentro, las emociones no tardaron en llegar. A los cinco minutos, Kevin Serna hizo una buena jugada individual y llegó hasta el área cusqueña, sacó un centro y, tras un despeje de un defensa, Catriel Cabellos metió el balón nuevamente cerca al arco y apareció D’Arrigo para lanzarse y abrir el marcador. Fue su primer gol con la camiseta blanquiazul. Eso sí, la felicidad no duró mucho en el Nacional: a los trece minutos, Luis Urruti probó desde larga distancia y se encontró con un Franco Saravia nervioso, que no pudo controlar el esférico y este terminó ingresando en la portería. Iban 1-1 y ya había aroma a un partidazo, para todos los asistentes como espectadores.

A los 36′ llegó un nuevo error de Saravia. El portero dejó rebote tras un disparo y Pablo Erustes puso el 2-1. Todo iba cuesta arriba en íntima, sobre todo tiendo en cuenta que la visita había sufrido la baja de Alexi Gómez por tarjeta roja, tras una durísima falta a Franco Zanelatto. Con la ventaja de parte del equipo cusqueño, Alianza cambió el chip en el segundo tiempo, metió a Christian Neira por Adrián Arregui (tenía amarilla) y encontró la igualdad a los 52′, luego de que Garcés equipara las acciones tras un remate a quemarropa en el área.

Sin embargo, el encuentro estaba lleno de emociones. Jeriel De Santis, quien ingresó en lugar de Zanelatto por lesión, recibió la segunda amarilla a los 65′ y también dejó al equipo íntimo con 10. Todo pintaba mal, pero un error de Diego Penny, cambió la cara del local.

Tras una mala salida del portero, Catriel Cabellos pasó de cabeza para Freytes, quien empujó el balón para el 3-2. Fiesta en La Victoria.

ALIANZA LIMA 3

Franco Saravia; Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Juan Freytes; Adrián Arregui, Franco Zanelatto, Catriel Cabellos, Sebastián Rodríguez, Jhamir D’ Arrigo; Kevin Serna, Hernán Barcos

DT: Alejandro Restrepo

D GARCILASO 2

Diego Penny; Erick Perleche, Juan Lojas, Luis Caicedo, Alexi Gómez; Carlo Diez, Erick Gonzáles; Pablo Erustes, Miguel Cornejo, Gaspar Gentile; Luis Urruti

DT: Bernardo Redín

Árbitro: Roberto Pérez

Asistentes: Leonar Soto, Alex Valdiviezo

Cuarto: Priscila Vázquez

Tarjeta roja: Jeriel De Santis (ALI); Alexi Gómez (GAR).

Escenario: Nacional