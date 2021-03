Valera es el titular

Pese a buen desempeño de Enzo Gutiérrez en los dos últimos amistosos, Comizzo se la juega por el peruano.

Desde que llegó Enzo Gutiérrez a Universitario, mostró muchas condiciones y se adaptó rápido al juego del equipo. Y es que, en su primer partido de práctica anotó un gol y en el segundo fue de los que mejor desempeño tuvo. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, porque el entrenador Ángel Comizzo tiene decidido que, para el debut de este sábado, si es que empieza el campeonato, Valera sea el ‘9’ titular.

Así es, Comizzo junto a su comando técnico ya lo decidieron, porque consideran que han trabajado más tiempo con el jugador nacional, y conoce mejor al grupo y a los que lo acompañan como Urruti, Quintero y Novick.

Por lo que mostró el equipo en sus tres duelos de práctica, el esquema para jugar el torneo local y la Liga 1 será con Carvallo en el arco; Corzo, Quina, Alonso y Santillán en defensa; en la volante Alfageme, Guarderas, Quintero, Urruti y Novick; dejando en punta a Valera.

Esta semana, la ‘U’ podrá trabajar con tranquilidad, porque no perderá ningún jugador, ya que Valera, Corzo, Carvallo y Murrugarra no se irán a Videna, pues el micro ciclo que empezaba hoy se canceló debido a que ya no habrá Eliminatorias este mes.