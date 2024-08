¡Víctor Cedrón, figura de la Perla de los Andes!

Víctor Cedrón declara que no tiene problema en fichar por alguno de los tres grandes.

La máxima figura de ADT, que viene haciendo un gran torneo es Víctor Cedrón, jugador #10 que la altura de Tarma a sabido darle un revuelo a su carrera y tiene todas las características para ser el mejor jugador del Torneo Clausura. Por eso sabe que desde Lima, ya le han puesto los ojos y no le corre el reto.

“Volvería a Alianza, me iría a la ‘U’, a Cristal. Créeme que no estoy para elegir ni nada de eso. Creo que estoy haciendo un buen torneo, estoy en un buen momento, pero también estoy súper agradecido con ADT. Nunca me imaginé encontrar un lugar así, una ciudad muy acogedora, pequeña, que los dueños me tratan muy bien, me dan la valoración que quería, que la necesitaba para jugar bien”, mencionó Víctor Cedrón.

El jugador de basta experiencia, ya sabe lo que es jugar en tienda íntima y, aunque su pasó no fue muy feliz, no descarta algún regreso para cobrarse su revancha. Fecha a fecha podemos ver que Víctor Cedrón ya se encuentra más cuajado como jugador y las buenas actuaciones, lo ha llenado de confianza para poder sacar su mejor juego.

Puedes leer:

Víctor Cedrón, nos cuenta cuales son su planes a futuro: “Estoy soñando despierto, pero llegar a la final y jugarla contra la ‘U’ en su centenario, ¿por qué no? También jugar una Libertadores en fase de grupos con equipos grandes. Y lo más lindo, que es estar en la selección y, después de eso, que se dé una nueva oportunidad en el extranjero para la revancha. Paso a paso, pero sí hay muchas cosas por cumplir”.

De seguir en este nivel mostrado, no sería una idea descabellada que el técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, le de una oportunidad al #10 y lo rodee de buenos jugadores a los que pueda habilitar y, de esta manera, ganaremos un jugador más en ataque con mucha inventiva.