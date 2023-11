Victor Osimhen, delantero del Napoli, cuenta la vez que le dijo que no a los millones del fútbol árabe y habla de otros temas

Victor Osimhen meses atrás rechazó ir a jugar al campeonato saudí

Victor Osimhen actualmente sigue destacando en el Napoli, pero hace meses había tenido diferentes propuestas de la competición de Arabia, las cuales rechazó.

El ariete nigeriano, que cuenta con con una totalidad de sesenta y ocho goles y nueve asistencias con el cuadro italiano, declaró el día de ayer en una entrevista al podcast The Obi One que le fue difícil no aceptar una oferta del Liga Profesional Saudí.

“Tengo que ser honesto, nunca había pensado en irme, también porque el Nápoles quería que me quedara. Pero cuando llegó la oferta de Arabia Saudí fue difícil rechazarla. Cada vez que dije que no, aumentaron la oferta y luego otra vez y otra vez. Era una suma sensacional que hubiera cambiado mi vida, pero al final les dije: no muchachos, me quedo donde estoy”.

Luego el futbolista comentó sobre su gusto hacia la Premier League, liga donde habían equipos interesados en él como el propio Manchester United.

“No tengo un equipo favorito, pero tengo dos camisetas: Chelsea y Manchester United. Tengo muchos amigos que son seguidores del Chelsea, unos pocos menos del United. La Premier League es el campeonato más apreciado y seguido por todo futbolista africano”.

Además reveló al medio de comunicación lo que hacen los aficionados por él, “no puedo caminar por el centro de Nápoles y ni siquiera puedo visitar el mural de Maradona, pero si voy a comer una pizza no me cobran y me agradecen lo que hago por la ciudad: es una locura”.

Por otro lado, el atacante, internacional con la selección de Nigeria, alagó la forma de motivación del director técnico Luciano Spalletti, quien los dirigió en la obtención del título 2022/2023.

“Cuando se acercaba el momento del ‘Scudetto’, nos envió un mensaje largo y emotivo. No nació en Nápoles, pero sabía todo sobre esta ciudad, el club y sus tradiciones. Nos puso la piel de gallina. Fue un punto de inflexión. A partir de ese momento afrontamos cada partido dándolo todo por esas palabras de Spalletti. Contra el Juventus, en el descanso, nos hizo levantarnos a todos, nos miró a los ojos y nos dijo que había dirigido más de mil partidos pero nunca había ganado un trofeo, nos dijo que no quería ser recordado como el entrenador sin trofeos, al igual que nosotros, los jugadores, no queríamos ser recordados como aquellos que no habían ganado nada. Nos dijo que teníamos la oportunidad de cambiar nuestras vidas, de escribir nuestro nombre en los libros de historia. Nos dijo: ‘ganen este partido y cuando volvamos al aeropuerto entenderán lo que les digo’”.

