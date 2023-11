Marcelo Martins, habitual convocado a Bolivia, ya no jugará más por su selección

Marcelo Martins disputará dos partidos más con su selección y dejará de jugar en ella

Marcelo Martins ha tomado la decisión de dejar la selección boliviana luego de los dos últimos encuentros de Eliminatorias de este año ante el combinado peruano y uruguayo.

El delantero después de haber representado al seleccionado por dieciséis años, le va a decir adiós a esa etapa y así lo hizo saber en una rueda de prensa antes de los próximos partidos decisivos en busca de la clasificación al Mundial 2026.

“Completé un ciclo en la Selección Boliviana de Fútbol. Estos dos partidos que se vienen serán los dos últimos encuentros que representaré a mi país, a mi selección”, dijo con seguridad.

Luego, el futbolista agregó que “es muy difícil hablar de la selección porque siempre ha sido todo para mí. Me siento orgulloso de haberla representado de la mejor manera y, lo principal, haberlo dejado todo. A mí me da orgullo, a mi familia le da orgullo y a todos los hinchas bolivianos. Eso me deja feliz. No es fácil hablar sobre esto. La selección para mí siempre significó todo. Siempre lo di todo”.

El atacante de treinta y seis años se despedirá en el primer partido como local ante toda su gente al jugar contra Perú, rival con el que precisamente debutó en el conjunto boliviano tras jugar un duelo amistoso en el año 2007.

Es importante destacar que el ariete con doble nacionalidad, tanto boliviana como brasileña, hasta el momento tiene anotados veintidós goles con Bolivia, registró que lo posiciona como tercero en la tabla de goleadores en las Eliminatorias.

