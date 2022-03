Vidal: “Seguiré en la Selección hasta que me dé”

Arturo Vidal es una las máximas figuras de la selección chilena manifestó en recientes declaraciones que no piensa en el final de su travesía con cuadro sureño

Arturo Vidal es una las máximas figuras de la Selección Chilena manifestó en recientes declaraciones que no piensa en el final de su travesía con cuadro sureño. El Rey Arturo ganó dos Copa América con la Roja. Su generación es considerada como la mejor de toda la historia del fútbol chileno.

Vidal dijo lo siguiente sobre el presente del equipo: “No va a ser el último Mundial, antes lo pensaba así. Seguiré luchando hasta que me dé. Hasta que me digan ‘no, ya no puedes estar en la selección”.

Además, agregó que: “Uno no puede abandonar el barco cuando las cosas están mal. Pero si vamos al Mundial, igual seguiré en la selección. No la dejaré. Hasta que llegue un jugador joven que se gane el puesto, que juegue y represente a Chile bien, no tendré ningún problema en dejar a la Selección. De mi parte, no la dejaré”

VIDAL, FIGURA DE CHILE:

Vidal es uno de los grandes referentes en la historia reciente de Chile donde supo ganar dos Copa América consecutivas y ha estado en 131 partidos desde su debut en 2007. Además, disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con su selección.