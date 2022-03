Xavi: “La Liga está muy difícil, aún ganando en el Bernabéu”

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, tiene claro que a pesar de los triunfos del Barsa en las últimas fechas el torneo español sigue muy lejos

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, tiene claro que a pesar de los triunfos del Barsa en las últimas fechas el torneo español sigue muy lejos. El conjunto blaugrana brindó otro recital en su cancha al golear por 4 – 0 al Osasuna, sin embargo, prefirió no hacer proyecciones.

Xavi dijo lo siguiente sobre el presente del equipo: “Más que un toque de atención, lo del otro día era la realidad. Si bajas la intensidad… Hemos hecho uno de los mejores partidos desde que estoy aquí. Todos han disfrutado y nos dan moral y confianza. Sólo había fallado el Sevilla y era muy importante ganar”.

Además, agregó que: “Creo que en el último partido la gente ya no decía nada. Si rindes, le haces feliz. La gente ve que se deja la vida por el Barça y a la gente no la puedes engañar. Al Camp Nou no lo puedes engañar. Con goles, con asistencias, con situaciones de gol, con pases”.

BARCELONA SIN MARGEN DE ERROR:

Por otra parte, el joven DT expresó que: “De Ferran ya dije que ya llegaron los goles. Era cuestión de tiempo. Aparte, todo el trabajo y lo que nos da arriba. Ousmane es capaz de marcar diferencias. Hoy ha estado especialmente bien. Muy bien”.

Por último, añadió que: “La Liga es muy difícil, incluso ganando en el Bernabéu. El Madrid sólo ha perdido dos partidos y necesitaríamos que pincha tres o cuatro. Muy optimistas no podemos ser”.