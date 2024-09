Vidales: “Es un golpe muy duro”

El jugador de Mannucci brindó declaraciones tras el 1-1 en Trujillo.

El jugador de Carlos Mannucci, Jhonny Vidales, expresó su frustración tras el empate 1-1 ante Melgar. El delantero destacó que el resultado es un golpe duro, especialmente porque estuvieron muy cerca de llevarse la victoria, un triunfo que hubiera sido crucial en su lucha por salir de la zona de descenso.

El empate no le beneficia al equipo de Salomón Paredes, ya que el cuadro trujillano sigue comprometido en la pelea por la permanencia, y necesitaban los tres puntos para alejarse de los últimos puestos en la tabla. “Terminamos con mucha bronca. Hicimos un gran partido. Corrimos, metimos y por detalles nos empatan, la verdad mucha rabia. El fútbol no es de merecimientos y hay que seguir trabajando. No hay que bajar la cabeza. Aunque va un poco más difícil, todavía hay chances y hay fe”, indicó.

“Duele mucho, es un golpe muy duro, pero tenemos que sacudirnos de una vez, porque tenemos una final contra un rival directo. Es un partido en la altura que será muy complicado, pero como estamos metiendo y corriendo, debemos tener fe y sacudirnos rápido”, indicó el jugador sobre el próximo duelo en Cajamarca para las cámaras de Gol Perú.

Mannucci enfrentará a UTC, quien también pelea por quedarse en la primera división, el lunes 23 de septiembre, a las 5:00 p.m. Cuando se le consultó a Vidales por el partido y si lo afrontarán como una final, dijo: “Tenemos que tomarlo así. No sabemos qué pasará, pero hay que tomarlo así”.

