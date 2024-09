Luis Advíncula será capitán en el Superclásico Argentino

Calientan el clásico. Luis Advíncula salió en rueda de prensa previo a una nueva edición del Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate, en el predio de la AFA en Ezeiza. El encuentro se disputará el día de mañana a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alberto José Armando, La Bombonera, por la jornada 15 de la liga argentina.

Luis Advíncula será el capitán del conjunto xeneize para este Superclásico, convirtiéndose en el segundo jugador peruano en llevar la cinta, después del defensor Julio Meléndez. “Un clásico es un partido aparte. Sabemos que si bien hemos tenido algunos buenos partidos, venimos de una derrota que nos dolió mucho. Pero sabemos que el hincha de Boca por más que no esté conforme, siempre va a apoyar y el sábado va a ser así. Somos un equipo tiene grandes partidos y que en otros no se dan las cosas. Esto es un partido aparte”, señaló el ex Rayo Vallecano.

Boca Juniors llega a este encuentro luego de perder por 2 a 1 ante Racing en la jornada 14 de la Primera División de Argentina. El conjunto xeneize ocupa el decimo puesto durante la segunda fase del torneo con apenas 21 unidades, a 9 puntos del líder Vélez Sarfield.

Puedes leer:

El paso de Luis Advíncula por la Bombonera

El lateral derecho de la selección peruana volvió al fútbol argentino en junio del 2021 (antes estuvo en Newell’s en 2016) , luego de su paso por el Rayo Vallecano y por diversos equipos del fútbol mexicano. Desde su llegada al gigante sudamericano, Advíncula se ganó el cariño de la hinchada gracias a su gran desempeño con la camiseta de Boca Juniors y por su total entrega en cada partido.

El peruano de 34 años disputó 134 encuentros, siendo su mejor año en 2023 donde fue goleador del club argentino con 4 goles en Copa Libertadores, e incluso anotó en la final en la derrota ante Fluminense. A lo largo de tres temporadas, el ‘Rayo’ acumula 5 goles y 10 asistencias.

Puedes leer también: Selección Peruana descendió en el ranking FIFA