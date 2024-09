¡Árbitros confirmados para los próximos partidos de Perú!

Se dio a conocer los árbitros para los partidos que jugará Perú en la próxima fecha doble.

Estamos a pocos días de volver a ver en acción en nuestra Selección Peruana en los partidos que jugaremos primero de locales ante Uruguay para luego, visitar Brasil para enfrentar al Scracht. Es por eso que, la FIFA, dio a conocer quienes serán los encargados de imponer justicia en esta fecha doble por la jornada #8 de las Clasificatorias.

El primer reto que tendrán los dirigidos por Jorge Fossati, será recibir a Uruguay en Lima y la terna arbitral designada para este partido será con el principal argentino Facundo Tello, quien estará acompañado por los líneas Ezequiel Brailosky y Gabriel Chade. El cuarto hombre será Yael Falcón; mientras que, en el VAR, estarán, Germán Delfino y Nicolás Lamolina.

El partido ante los charruas, está programado para el viernes 11 de Octubre a las 8:30 pm en el Estadio Nacional. Nuestra selección, está en la obligación a hacer respetar la casa y, de una vez por todas, sumar de a tres para intentar escapar de la última posición. Los nuestros entrarán al campo con el cuchillo entre los dientes.

Puedes leer:

En el segundo encuentro de esta fecha doble, válido por la jornada #8 de las Clasificatorias, Perú, tendrá un difícil parada, cuando visite a Brasil. El árbitro principal para este encuentro será el uruguayo Esteban Ostojich, acompañado de los líneas Carlos Barreiro y Andrés Nievas, designado a José Burgos como cuarto árbitro.

Este partido, si bien en las matemáticas de todos, es un partido donde que se tiene que priorizar que no termine con el marcador muy abultado, es un Brasil que no termina de convencer, por lo contrario, viene metiéndose en un hueco del cual no pude salir y podría ser el momento preciso para que Perú de el batacazo, encontrando el envión que necesita para salir de esta situación. Partido programado para el martes 15 de octubre a las 8:30 pm en el Estadio Mané Garrincha. ¡Veremos!