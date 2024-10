Viera: “El margen de error está muy limitado”

El entrenador Mario Viera se refirió al partido que afrontará la selección peruana frente a Uruguay

El entrenador uruguayo tuvo un análisis de los enfrentamientos de la selección peruana en esta fecha doble por las eliminatorias sudamericanas. Mario Viera señaló la gran oportunidad que tiene Perú para poder vencer a Uruguay, quien llegará con bajas al encuentro y aseguró que el equipo de Fossati no puede volver a tropezar en el torneo.

Mario Viera manifestó sus expectativas del encuentro entre Perú y Uruguay, que se jugará el 11 de octubre: “Uruguay tiene una historia enorme y va a ser un partido bien difícil para los dos. Perú por ser local y sus necesidades y Uruguay tiene que volver a la senda del triunfo que le ha permitido estar entre los mejores de la eliminatoria. Va a ser un partido de muchas necesidades“.

Puedes leer:

El extécnico de Mannucci se refirió a la necesidad de la ´bicolor´: “Perú necesita los puntos, ya no se puede equivocar de ninguna forma. A Uruguay no lo agarra en el mejor momento, por las expulsiones y por el momento del fútbol uruguayo. Es la gran oportunidad para Perú de agarrar a la selección uruguaya no en su mejor nivel“.

Además, se refirió a su compatriota y colega Jorge Fossati: “Es un entrenador con un gran recorrido y con mucha capacidad, por algo es el entrenador de la selección peruana, todo va a depender de que su mensaje sea bien recepcionado y que el grupo entienda que lo primero es sacar a la selección adelante“.

Viera también afirmó que la selección peruana no debe volver a tropezar a estas alturas del proceso de clasificatorias: “Están en un momento en que el margen de error está muy limitado y esta es una de las tantas finales que queda hasta terminada la eliminatoria, ya hay que ganar o ganar“.