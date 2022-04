Vílchez: “Queremos seguir compitiendo en la Copa Libertadores”

Alianza Lima se encuentra con cero puntos tras disputar dos encuentros en Copa Libertadores.

El defensor de Alianza Lima, Yordi Vílchez, habló sobre lo que significó el triunfo ante la ‘U’, de los objetivos en la Copa Libertadores y también mostró su ilusión de llegar a la Selección peruana.

“Queremos cambiar la historia y esa realidad, no solo de Alianza, sino del fútbol peruano, hacer un buen papel, tratar de pasar de fase, en el peor de los cosas entrar a Copa Sudamericana, el tema es seguir compitiendo y demostrar que el fútbol peruano está creciendo poco a poco”.

Mencionó Vílchez sobre la Copa Libertadores en Radio Ovación.

Asimismo, tras saber que Alianza no jugará en Matute ante Fortaleza ni Colo Colo, Vílchez expresó: “Nos hubiese gustado jugar ahí, pero la hinchada de Alianza siempre nos hace sentir locales a nivel nacional, dándonos su apoyo y respaldándonos”.

Vílchez mostró su deseo de vestir la ‘blanquirroja’: “Todo futbolista tiene como meta la Selección peruana. Siempre se trabaja para eso, darse íntegro en el club, y después si estás en buen momento, está la ilusión de ser parte de la Selección”.

Finalmente, sobre el clasico. “Fue mi segundo Clásico, y me sentí mucho mejor, con más confianza, y con más partidos encima. Necesitábamos sumar de a tres para seguir escalando. (…) La señal no entraba, el internet no agarraba bien, luego fui al doping y no pude ver el tema de la ducha, pero si lo dicen mis compañeros, seguramente eso paso”.