Villamarín: “El sueño es salir campeón con la U”

Joao Villamarín, jugador de Universitario de Deportes, manifestó sus deseos de ser campeón con el conjunto merengue en el 2022

Quiere dar la vuelta en U. Joao Villamarín se convirtió en nuevo jugador de Universitario de Deportes hace algunas semanas. El delantero de 29 años manifestó que desea ser campeón con el conjunto estudiantil este 2022. El conjunto crema afrontará la Liga 1 y la Fase 2 de la Copa Libertadores 2022.

El futbolista dijo que prefiere ser campeón con la U en lugar de ser convocado por la selección peruana: “Si me dieran a elegir entre ser campeón o que me llamen de Videna, elegiría ser campeón con la U. Sea de titular o no, como sea, el sueño es salir campeón”.

Sobre las proyecciones presupuestadas para esta temporada expresó lo siguiente: “No nos sentimos los principales candidatos al título, pero estar en un equipo con tanta hinchada como la U, eso te exige soñar en grande. Eso te pide pensar en el título nacional”.

Además, reveló que Gregorio Pérez le dice que tenga paciencia y confianza en sus cualidades: “El profesor me dice que siga disfrutando, que siga teniendo confianza. Me pide calma y me da todo el ánimo para adaptarme al 100%, ya lo estoy haciendo”.

QUIERE GRITAR UN GOL CONTRA ALIANZA LIMA:

Villamarín afirmó que, en caso le toque anotar en clásico, celebrará el gol sin dudarlo porque ahora se debe a Universitario de Deportes: “Obviamente, si tengo que gritarlo, lo voy a gritar. No tengo ni un problema, pero eso depende de la circunstancia que se dé durante el partido”.

Por último, confesó que va a dar todo por la camiseta crema: “El respeto siempre va estar, pero yo ahora me debo al equipo que confió en mí, el equipo que me está pagando el sueldo, el equipo que confió en mí por la temporada que hice el año pasado. Por eso yo tengo que matar por la camiseta”.