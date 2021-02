Villas-Boas: “Quiero que me dejen irme”

El Olympique de Marsella emitió un comunicado en el que suspende de empleo y sueldo al técnico Villas-Boas tras haber anunciado su dimisión

André Villas-Boas presentó su dimisión como técnico del Olympique de Marsella. Asimismo, el portugués criticó la actuación del club durante el reciente mercado invernal, contrario a sus deseos como entrenador.

“No quiero nada del Marsella, no quiero dinero. Solo quiero irme por mis discrepancias con la política deportiva. Es una pena llegar a esto”, aseguró el entrenador, que confesó haberse opuesto a la llegada de Olivier Ntcham, procedente del Celtic de Glasgow.

“Es una decisión que se tomó sin mi consentimiento, la he conocido esta mañana al leer la prensa. Es un jugador que dije que no quería, no estaba en mi lista”, señaló Villas-Boas, quien dijo que también le informaron muy tarde de la salida de Nemanja Radonjic.

“Esos resultados son culpa mía, pero no puedo decir lo mismo de otras cosas. Estoy muy enfadado, ni en mis peores pesadillas esperaba estar en esta situación. Cuatro derrotas consecutivas, no me había pasado en mi carrera. Quiero salir de esto. Tengo una relación de amor con el Marsella, con Francia. Quiero cambiar la situación”, aseguró.

Por último, el Olympique de Marsella confirmó la suspensión de empleo y sueldo de André Villas-Boas, calificando como inaceptables sus declaraciones de este mediodía. Incluso, el portugués estuvo a punto de abandonar el Marsella a finales de la pasada temporada tras la destitución de Zubi, pero el club le convenció de proseguir.