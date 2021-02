Forlán: “Ningún jugador está por encima de ninguna institución”

El exfutbolista Diego Forlán pasó por un programa deportivo y dijo: “El error del Barcelona con Luis Suárez lo está cometiendo el Real Madrid con Sergio Ramos”

Diego Forlán paso por los micrófonos de “El Larguero” de la Cadena SER para repasar la actualidad deportiva y analizar el buen momento por el que pasa el Atlético de Madrid.

Renovar a Ramos: “Sí, sería una lástima (que no renovara) y que un jugador con su trayectoria se tuviera que ir a otro lado y terminar en otro lado. Está en condiciones y marca la diferencia. Defensivamente es fuerte y tiene su presencia. No se basa ningún club por un jugador porque depende de todos. El error que cometió el Barcelona con Suárez lo está cometiendo el Real Madrid con Ramos. Son importantes, hay una plantilla, son negociaciones y uno tiene que entenderlo por ambas partes. Es un jugador grande y que está vigente más que algunos jóvenes”.

Poder en el vestuario: “Ningún jugador está por encima de ninguna institución. Cuando se le permite ese poder es cuando se comete el error. Es importante tener a un jugador como Ramos que tiene ese poder como Cristiano o Messi, pero no es fácil administrarlo y poner los límites. Cuando se exceden tiene que haber alguien superior que marcar el límite. No sé si es este caso o no. Tener a un jugador de este calibre es importante para la institución y hay que tomar decisiones. Hay jugadores que se han ganado estar un escalón por encima y es lógico porque se lo han ganado, pero ese escalón que no exceda los límites. Habría que preguntar por qué se tomó la decisión de Suárez. Es uno de los jugadores que marca la diferencia”.

Inicio de Luis Suárez: “Tiene mucho gol. Lo ha tenido siempre. Está cómodo y tomó buena decisión”.

Cavani: “Le gusta tener espacios y al estilo del Atlético se hubiera adaptado bien. Suárez y Cavani son diferentes. Individualmente se hubieran adaptado muy bien porque el estilo es similar al que juega Uruguay”.

Campo lleno: “En el momento actual del Atlético es una lástima porque cada partido sería una fiesta. Con 10 puntos por encima de Madrid y Barça”.

Liga: “Es difícil que se le escape. En el fútbol no se puede predecir nada. Los partidos se deciden por detalles. Hay un mes que te puede ser fatal. Las temporadas son largas y ahí el Atlético está sacando distancia de puntos. Es un equipo sólido con buenos recambios”.

Uruguayos: “Hubo un momento en el que no se veía relevo en la delantera. En el caso de Darwin y Brian Rodríguez ven buenas posibilidades de seguir creciendo”.