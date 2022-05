Vinicius: “No intentes entenderlo. El Madrid no explica, se siente”

El brasileño compartió con el mismo asombro que todos el detalle de la remontada agónica del cuadro Merengue.

El Real Madrid se metió ayer a la final de la Champions League cuando parecía eliminado y se verá las caras con Liverpool en la definición por el título. Vinicius Junior compartió el mismo asombro a través de sus redes sociales.

“¿Quieren explicarlo? No lo intenten… El Madrid no se explica, se siente”.

Escribió Vinicius en sus redes sociales.

El joven brasileño fue pieza clave para que los españoles llegaran a la definición del torneo más importante del fútbol europeo.

Un aluvión de reacciones.

Por otro lado, Toni Kroos fue uno de los muchos que expresaron sus sentimientos durante la eufórica fiesta que vivía el vestuario y subió una foto de la plantilla, puño en alto, con su afición desgañitada justo detrás acompañada de las palabras: “Este equipo es una maldita broma”. Para los ingleses, desde luego, una de mal gusto.

“La madre que me parió” fue el breve pero esclarecedor mensaje que lanzó Marcelo en su perfil de Twitter. Courtois, uno de los grandes responsables de que el Madrid vaya a estar en París, no encontró explicación a lo sucedido, ni tampoco pretendía hallarla. “No trates de explicarlo porque no hay palabras, solo vive esa sensación y disfrútalo. Estamos en la final madridistas!!!“.