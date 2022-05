Xavi: “Nosotros sí rematamos al Madrid cuando pudimos”

El técnico del Barça reivindica el actual modelo y asegura que su equipo ha hecho una muestra esta temporada.

Xavi Hernández defendió una vez más el estilo de juego del Barcelona. Puso como ejemplo el 0-4 del Barça en el Bernabéu para reivindicar el trabajo bien hecho por sus futbolistas.

“En su día, le dimos mucho valor al 0-4 en el Bernabéu. Por desgracia no significó ningún título, pero nosotros sí rematamos al Madrid cuando pudimos. Si hubiéramos perdonado el segundo o el tercer gol y ellos hubieran marcado, habrían remontado, porque ellos tienen esa capacidad”.

Expresó Xavi en la rueda de prensa.

El estratega reconoció que si no hubieran aprovechado el buen momento en el Santiago Bernabéu las posibilidades de no ganar ese encuentro aumentarían, por lo que trataron de ser contundentes y al final ganaron 0-4.

“Pero el Madrid tiene esto. Cuando le perdonas puede remontar los partidos. No hay más secreto. Si nos hubieran hecho el 1-2 seguramente hubiesen remontado y tienen fe. Es su ADN. Nosotros tenemos otro tipo de juego. No siempre gana el que más se lo merece, es así de caprichoso”.

Por otro lado, el DT culé no ha querido cuestionar el modelo del Real Madrid, pero sí ha reivindicado el del Barça. “Nosotros tardaríamos 10 o 15 años en ganar jugando de otra manera. Yo no tengo ninguna duda. En el Barça no hay otras vías. No lo dice el entrenador actual, sino la historia, pero hay que tener paciencia. Este año hemos sacado un poco la patita”.