Vuela cabeza de Zúñiga

Le rescindirán contrato por ineficiencia a colocho.

Medios deportivos panameños anunciaron que Cristian Zúñiga, delantero de Alianza Lima, regresaría a San Francisco de La Chorrea, club que defendió los colores desde la temporada 2017 hasta 2019. Como se recuerda, el futbolista colombiano fue una de las grandes incorporaciones que el club tuvo a inicios de año, prometiendo muchos goles a la hinchada que alienta cada partido.

Sin embargo, sus actuaciones no fueron satisfactorias y desde el país centroamericano, señalan que regresaría dentro de poco para volver a ponerse la camiseta que sí obtuvo logros. Por el momento, la dirigencia de Alianza Lima aún no se ha pronunciado sobre este acontecimiento que se viene dando en las redes sociales.

No obstante, usuarios al ver esta noticia en Twitter, no dudaron en manifestarse con decenas de comentarios hacia la información brindada por el periodista deportivo Álvaro Martínez. “El colombiano Cristian Zúñiga, jugador del Alianza Lima peruano, estaría de regreso en el poderoso San Francisco de La Chorrera… Me cuenta una fuente confiable”, señaló en su red social.