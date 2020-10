Quina reconoce que la “U” está cerca del Apertura, y que tienen prohibido tropezar. Espera ser campeón el lunes ante UTC.

Universitario está a casi nada de consagrarse como ganador del Apertura, con 35 puntos en la tabla y 9 de diferencia sobre sus rivales. En la interna del equipo crema están felices por el momento, pero también son conscientes que no pueden caer en triunfalismo, ni confiarse porque el año pasado sucedió algo similar.

A todo esto, el defensa Nelinho Quina se refirió al momento del equipo, y manifestó que no pueden pestañear en esta recta final. “Estamos tan cerca de alcanzar el primer objetivo, y por ello, no podemos dormirnos. Realmente nos costó mucho trabajo sacar una buena ventaja de puntos y, si esto se puede acabar el lunes, en buena hora, sino buscaremos hacerlo en el siguiente partido. Lo más importante es que estamos funcionando como equipo y eso se debe a la unión que hoy existe en Universitario“, sostuvo.

Quina la puede hacer de lateral y de central, está jugando como zaguero y asegura que no le incomoda. “En realidad, me siento muy cómodo como central porque no es una ubicación ajena a mí. Siempre me gustó jugar a ras de piso y con la ayuda de todo el grupo, las cosas me están saliendo muy bien, Considero que el equipo está siendo bastante solidario, estamos muy bien, pero aún nos falta mucho por mejorar”, aseveró.

En lo que va de la temporada, Quina ha jugado 13 fechas de las 15 que ya se desarrollaron. Además, estuvo en todos los cotejos de Copa Libertadores.

LO QUE LE FALTA

FECHA RIVAL DÍA

16 UTC 5 de octubre

17 Binacional 10 de octubre

18 S. Cristal Por confirmar

19 Cusco FC Por confirmar