Waldir Sáenz: “Le ha cambiado un poco la mística de lo que es Alianza en estas últimas fechas los puntos lo avalan a que se siga manteniendo en el timón de este equipo”

Waldir Sáenz tras la obtención del Clausura: “Le ha cambiado un poco la mística de lo que es Alianza en estas últimas fechas los puntos lo avalan a que se siga manteniendo en el timón de este equipo”

Waldir Sáenz, ídolo de Alianza Lima, habló sobre el pase a la final de los victorianos. El exdelantero blanquiazul se mostró contento por la labor que Guillermo Salas ha estado teniendo como técnico en los últimos partidos. Por otro lado, el exjugador se refirió al regreso de Jefferson Farfán y a Hernán Barcos.

“Contento por Chicho, es un compañero que ha trabajado para lograr lo que está logrando, le ha cambiado un poco la mística de lo que es Alianza en estas últimas fechas los puntos lo avalan a que se siga manteniendo en el timón de este equipo y Dios quiera que pueda lograr el objetivo por el bien de él y de la institución”, declaró para un medio deportivo.

Por otro lado, Waldir aseguró que la “Foquita” le tiene una gran consideración a “Chicho”: “El respeto que tiene Jeffersón a “Chicho” es importante porque otro hubiese decidido jugar, pero “Chicho” lo está llevando de la mejor manera y de poco a poco. Los dos últimos partidos “Jeffrey” serán importántisimos para el grupo”.

Por último, el exfutbolista cree que la labor del “Pirata” es tan relevante como los de los otros jugadores en la cancha: “Todos los jugadores son importantes porque a las finales si Barcos hace los goles y Campos no las tapa las cosas no serían igual. Esto es un trabajo colectivo, no es tenis, sino fútbol”.

Redactor: Diego Pecho