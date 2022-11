Gabriel Costa: “Me quiero quedar, yo ya lo remarqué. Estoy muy cómodo acá, pero hay que esperar, nada más”

Tras consagrarse como campeón de la primera división de Chile, Gabriel Costa, mostró sus ansias de continuar con Colo Colo.

“Me quiero quedar, yo ya lo remarqué. Estoy muy cómodo acá, pero hay que esperar, nada más. Evalúo más al equipo porque es el que juega en general. Uno trata de aportar desde donde le toca y por suerte pudimos hacer el gol. Estoy feliz porque lo hice, pero también lo estoy acá, en un gran club. Nos toca disfrutar”, declaró para un medio deportivo.

En medio de las celebraciones tras la victoria ante O’Higgins, el atacante se pronunció sobre su continuidad y dejó en claro cuál es su intención de cara a la próxima temporada.

“Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Vamos a esperar y nos sentaremos a conversar. Yo quiero seguir acá, estoy muy cómodo. Me gusta todo de estar acá, así que solo esperar. Y si no se da, bueno, feliz de todo lo que me dio el club”, manifestó en conferencia de prensa.

Por otro lado. el uruguayo espera que Gustavo Quinteros también continúe en el equipo: “Esperemos que él se quede primero. Obviamente que hemos generado, no conmigo, sino con el equipo ese querer hacia él. El ganar te da eso, así que hoy como estamos tenemos esa confianza”.

Redactor: Diego Pecho