Brandon Palacios: “Por eso se dio la separación de esos futbolistas y no terminó siendo nada bueno para el equipo”

Brandon Palacios, tras su paso por Carlos Stein, habló fuerte y claro acerca de lo que sucedió tras la separación de ocho futbolistas del equipo.

El futbolista de 24 años habló ante la prensa y brindó detalles: “Este es un tema muy delicado, porque supuestamente están diciendo que hay gente metida en las apuestas. Son personas que conozco, estimo y tengo mucho cariño por ellos, así que no creo que estén en esas cosas, pero el presidente dice que tiene pruebas y que los separaron por algo”.

De la misma, Brandon Palacios manifestó el pedido que hizo para el mandamás de Carlos Stein: “Debe tener sus motivos y yo le he dicho que si tiene pruebas, que las muestre. Así que, hasta no enseñe algo, yo no voy a creer absolutamente nada de lo que se dice”.

Finalmente, Brandon Palacios dio a conocer que este es el motivo por el cual separaron a varios jugadores del equipo antes de que se termine la temporada en la Liga 1 2022. “Por eso se dio la separación de esos futbolistas y no terminó siendo nada bueno para el equipo. Fue de un momento a otro, viajaron a un partido, regresaron y fueron despedidos”, sentenció.

