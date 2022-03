Walter Fiori: “Para mí este es un reto muy importante en mi carrera”

Walter Fiori, nuevo director técnico del Sport Boys, en conferencia de prensa señaló los objetivos que desea en el cuadro ‘rosado’

Walter Fiori, nuevo director técnico del Sport Boys, en conferencia de prensa señaló los objetivos que desea en el cuadro ‘rosado’. El DT argentino resaltó que llega a la ‘Misilera’ muy emocionado y con todas las ganas de comenzar con este nuevo reto en su carrera.

“Para mí este es un reto muy importante en mi carrera. Ya hace 47 años que estoy dentro de las canchas y esto a mi me renueva la energía. Esto de pertenecer a un grupo tan pasional, a nosotros, como cuerpo técnico, nos hace revivir un montón de cosas que hemos pasado anteriormente, nos pone contentos y también ansiosos por comenzar”, declaró en conferencia de prensa.

Sobre el recibimiento de la directiva rosada, señaló que lo han hecho sentir “parte de esta familia”: “Nunca me imaginé llegar a este club. Desde la dirigencia, jugadores, utileros, todos te hacen sentir bien y para mí es un orgullo muy grande pertenecer a esta familia”.

Al ser consultado sobre el plantel 2022 del Sport Boys: “Este plantel a mi me sedujo, me gusta mucho. Nosotros venimos a poner el hombro para que todo se desarrolle de la mejor manera. Esto es fútbol y a veces las cosas no salen de la mejor manera, pero como comando técnico deseamos estar a la altura de lo que es Sport Boys. Creemos que con los jugadores que tenemos podremos hacer una gran campaña”.

Como sabemos el Sport Boys enfrentará a Ayacucho FC por Copa Sudamericana: “No te puedo explicar tácticamente la forma en la que vamos a jugar, pero te puedo decir que veo un grupo muy concentrado en ese tema y con muchas ganas de que comience el partido. Veo a todos los jugadores dispuestos para enfrentar el mismo objetivo”.

“Mi objetivo principal hoy, es convencer a la hinchada de que este equipo está para cosas importantes. Yo estoy sumamente feliz y entusiasmado de afrontar este reto”, concluyó.