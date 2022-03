Laporta sobre la salida de Messi: “Es la decisión más triste, pero no me arrepiento”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, confesó como fue la salida de Lionel Messi del cuadro blaugrana en está temporada

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, confesó como fue la salida de Lionel Messi del cuadro blaugrana en está temporada. Laporta comentó que la ‘Pulga’ tuvo que salir del club por los problemas financieros.

Como sabemos Lionel Messi se despidió del FC Barcelona, en conferencia de prensa. Entre lágrimas el ’10’ dijo: “La verdad es que no sé qué decir. En los últimos días he pensado mucho en lo que puedo decir y la verdad es que no se me ocurre nada”.

Asegura que fue la decisión más triste en decidir la salida de Leo: “Es la decisión más triste de todas. No la hubiese querido tomar nunca, pero tampoco estoy arrepentido porque había que poner el club por encima de todo. Teníamos que poner la institución por encima de todo, que es lo que hicimos, incluso por delante del mejor jugador. La situación era la que era. Topamos con la realidad”, aseguró Laporta en una entrevista con el club.

El presidente culé sí lamenta no haber reemplazado a Koeman del banquillo del Barcelona antes: “Tuve dudas después de la primera temporada, pero por respeto a él lo intentamos. Llegó un momento en que vi que había que tomar otra dolorosa decisión. ¿Si hubiese tenido que hacer antes el relevo? Sí. Tenía que haber hecho caso a la intuición”.

Laporta felicita el trabajo de Xavi Hernández: “Xavi responde con creces, magníficamente bien a la oportunidad que le ha dado el Barcelona porque es un entrenador que conoce el club, que quiere al club, que respeta las decisiones del club y que tiene personalidad para no dejarse influenciar”.