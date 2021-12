Werner Schuler: “Esperamos ser fuertes de locales”

Werner Schuler, nuevo jugador de la Universidad Técnica de Cajamarca, habló lo que se viene para la siguiente temporada de la Liga 1 Betsson 2022.

Werner Schuler, nuevo jugador de la Universidad Técnica de Cajamarca, habló lo que se viene para la siguiente temporada de la Liga 1 Betsson 2022. El defensor agregó que quieren hacerse fuertes de locales y poder ganar los mayores puntos posibles.

“La expectativa es hacer un gran campeonato. Primero comenzar con una buena pretemporada. Ha sido bien duro el primer día. Vamos a trabajar a doble y triple turno. Nos hará muy bien”, comentó el central en Palco VIP.

Resaltó también que el clima en Cajamarca en el presente no tuvieron un periodo de aclimatación: “No tuvimos un periodo de aclimatación largo. Al comienzo es complicado el tema de la adaptación a la altura, sin embargo no me queda ninguna duda que vamos a rendir de la mejor manera y esperamos hacernos muy fuertes como locales”.

Finalmente Schuler mencionó uno de sus objetivos para la siguiente temporada como jugador de UTC: “uno de los objetivos que me he trazado en el 2022 es jugar todos los partidos del año con UTC”.

“¡Un muro en la defensa! Werner Schuler será el nuevo defensor de nuestro equipo. El año pasado dejó 24 partidos jugados (9 por la Fase 1 y 15 por la Fase 2)”, dice el post compartido por redes sociales