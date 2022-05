Wilder Cartagena: “EAU es una selección que le va mejor en ataque que en defensa”

Wilder Cartagena, mediocampista peruano, habló como viven los jugadores de Emiratos Árabes Unidos previo a su partido frente a los australianos.

Wilder Cartagena, mediocampista peruano, habló como viven los jugadores de Emiratos Árabes Unidos previo a su partido frente a los australianos. El ex jugador de Alianza Lima señaló que este seleccionado oriental puede ser un equipo peligroso.

“Son jugadores rápidos, como todo equipo de acá, en Emiratos, pero también tiene problemas atrás que se pueden aprovechar. Sin duda adelante tienen jugadores que hay que tener cuidado. Me ha tocado ver un partido de su selección y creo que adelante tienen jugadores interesantes. Hay un brasilero nacionalizado llamado Caio, quien es un jugador interesante y juega de centro atacante”, declaró Cartagena para Movistar Deportes.

El volante nacional señaló que EAU en lo defensiva no son tan buenos: “Sí, es un equipo que le va mejor en ataque que en defensa, pero este nuevo entrenador está trabajando mucho en eso. Fabio Lima era un jugador que movía los hilos del equipo. Es otro brasilero nacionalizado, pero está lesionado, no va a jugar todo el año, así que por ahí también pierden mucho”.

Finalizó su entrevista confesando que EAU aún no piensa en la Selección Peruana: “En mi equipo hay un par de seleccionados. Sienten esta oportunidad como única, porque hace muchos años que no van, pero ahorita creo que están pensando en Australia. Hablo con mis compañeros y no están pensando en Perú. Por ahí a veces me quieren sacar algo, pero no les digo nada (risas)”.