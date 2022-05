Arley Rodríguez: “Ganándole a River, quedaríamos en la historia de Alianza Lima”

Arley Rodríguez, delantero de Alianza Lima, habló sobre River Plate, rival que enfrentarán por Copa Libertadores

El atacante colombiano señaló que intentarán dar lo mejor ante el 'Millonario'.

“Será un partido difícil, pero llegamos con mucha motivación, ya que en el torneo local vamos varios encuentros ganando. No nos descuidamos. Afrontaremos el duelo con mucha seriedad. Será un partido lindo, con un marco espectacular, como siempre lo tiene el Monumental. Es una bonita oportunidad para mostrarse”, apuntó Arley Rodríguez.

Cómo se sabe Arley viene de ser titular en dos partidos seguidos y sobre su continuidad dijo: “El profesor (Carlos Bustos) me ha dado la confianza. Él sabe que siempre estoy preparado de la mejor manera y cuando me ha tocado ingresar desde el banco he estado apto. Siempre quiero aprovechar la oportunidad. Los partidos de Copa Libertadores te dan ese toque especial y más contra un rival como River Plate”

Asegura que River Plate es mejor equipo de Sudamérica: “Hoy por hoy, River Plate es uno de los mejores equipos de Sudamérica. Tienen al mando a Marcelo Gallardo que lleva un trabajo de años. Tenemos que ser muy inteligentes, saber cuándo ir a buscarlos y cuándo esperar. No será un partido más, porque ellos buscan ser los mejores – en cuanto a puntos – del torneo y nosotros deseamos romper la mala racha de la Libertadores. Ganando, quedaríamos en la historia del club”.

Finalizó su entrevista agradeciendo el apoyo del hincha blanquiazul: “Los hinchas siempre nos han acompañado. En los buenos y malos momentos han estado. Ellos también valoran que el equipo entrega todo de sí mismo. A veces salen las cosas y a veces no. A lo largo de la campaña han sido muy importantes para nosotros”.