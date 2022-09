Wilmer Aguirre: “Por ahora no pienso en la renovación, estoy enfocado en lo que queda del año y después se verá si se renueva o no”

Wilmer Aguirre tras anotar en la victoria de Alianza Lima: “Por ahora no pienso en la renovación, estoy enfocado en lo que queda del año y después se verá si se renueva o no”

Wilmer Aguirre, autor de un doblete frente a San Martín en la victoria por 5-0 del cuadro de Alianza Lima en Matute por la fecha 13 del Torneo Clausura, señaló que ha sido un gran triunfo, sin embargo deben seguir trabajando de la misma manera ya que no tienen margen de error. Asimismo, habló sobre su futuro en el cuadro íntimo y afirmó que por el momento no piensa tanto en su renovación sino en tratar de jugar una nueva final.

“Por ahora no pienso en la renovación, estoy enfocado en lo que queda del año y después se verá si se renueva o no. No tengo dudas, yo todavía no pienso en el retiro y sería lindo buscar otro título. Estamos hoy en día enfocados en jugar una final y, momentáneamente, nos sentimos punteros, hay que seguir así. El grupo está bien y muy unido”, declaró Aguirre para un medio local.

Por último, el experimentado delantero del club blanquiazul ve con buenos ojos Guillermo Salas se quede como técnico de Alianza Lima hasta final de temporada. “Sabemos que ‘Chicho’ está haciendo las cosas bien. Está preparado para esto y ya lo demostró en el 2020”.

Redactor: Diego Pecho