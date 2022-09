Xavi antes de enfrentar al Bayern: “Nos vemos capaces de competir”

El director técnico del Barcelona, Xavi Hernández, habló sobre el partidazo de la Champions League que se realizará mañana: Bayern Múnich vs FC Barcelona por la jornada 2 del certamen

Durante una rueda de prensa, Xavi Hernández manifestó que saldrá con todo frente al Bayern en busca de cambiar la historia y olvidar el historial. Sin embargo, es consciente de que el Barça nunca ha ganado en el campo del Bayern, por lo que cambiar la historia no será fácil.

“Hay muchas expectativas puestas, pero el partido de mañana no cambia absolutamente nada, se gane, se empate o se pierda, no se pueden sacar conclusiones”, aseguraba antes de asumir que “es un reto ganar aquí, no lo hemos hecho en la historia, han pasado nueve meses desde la última vez y todo se ve diferente, llegamos en mucho mejor momento, llevamos nueve o diez meses trabajando juntos, hemos mejorado en muchos aspectos y nos vemos capaces de competir. Tenemos las sensaciones, la ilusión y el reto de que podemos ganar por fin y cambiar la historia y la dinámica”. Y, pese a todo, sabe que “jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo. Nos ganaron bien, pero hemos cambiado, estamos en un gran momento de forma y lo queremos demostrar”.

Asimismo, resaltó que sea cual sea el resultado, se sentirá satisfecho si el equipo culé compite bien frente al cuadro alemán. “Dejándolo todo en el campo, mostrando todo nuestro potencial, que es mucho más que el año pasado, al igual que las sensaciones. Si jugamos así, tenemos opciones de ganar. Estoy esperanzado, pero con perfil bajo, sí, porque las hemos vivido de todos los colores y por desgracias muchos colores eran malos”, indicó el estratega.