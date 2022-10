Xavi: “Estoy indignado, lo que ha pasado es una injusticia”

Xavi Hernández analiza la derrota de Champions contra el Inter en Milán y la polémica arbitral generada tras el gol anulado al Barcelona

Xavi Hernández analiza la derrota de Champions contra el Inter en Milán y la polémica arbitral generada tras el gol anulado al Barcelona. El cuadro italiano venció por 2-0 a los españoles. El Inter llegó a los 6 puntos y dejó al Barsa relegado al tercer lugar. Se ven las caras en el Camp Nou la próxima semana.

El DT español manifestó lo siguiente. “Estoy cabreado por la situación. Estoy indignado. No entendemos nada. Si hay mano de Ansu y marca otro es gol, y lo anulan. Y lo otro no se entiende. Es una injusticia, los árbitros deberían hablar y explicarse porque no entendemos nada”.

CHAMPIONS AL ROJO VIVO:

En ese sentido, agregó que: “Ayer lo dije. sentimos que ha sido una injusticia grande. Es el árbitro el que debería salir a hablar. Y se va y no pasa nada. No lo entendemos. Pero hemos entrado tarde y nos ha faltado dinamismo. Hemos tenido ocasiones, pero no las hemos materializado”.

COMPLICADA SITUACIÓN:

El ex jugador señaló que no fue el peor partido de sus dirigidos: “No es el peor partido. La primera no ha sido buena, no ha sido el nivel requerido por Champions, pero la segunda ha sido buena”.