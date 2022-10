José Valdivia: “Nosotros venimos con la delegación que normalmente viaja. Cuando los clubes vinieron a Trujillo, se les trató de la mejor manera”

El gerente deportivo del equipo femenino de Carlos Mannucci, José Valdivia, informo a un medio local que de cara a la final de la Liga Femenina, la delegación del plantel trujillano ha sido enviada a la tribuna norte, algo que considera un maltrato por parte de la organización del partido.

“Nosotros venimos con la delegación que normalmente viaja. Cuando los clubes vinieron a Trujillo, se les trató de la mejor manera. En este caso, las finales las tenía que organizar los dos partidos, pero ahora resulta que la organiza Alianza y eso no nos conviene de ninguna manera. Ahora, la delegación nuestra la conforman, las 18 jugadores que van en lista, el cuerpo técnico, personal de apoyo y las chicas que no jugarán pero son parte del plantel, sin embargo a estas, las han mandado a la tribuna norte, donde cualquier cosa puede pasar. Nos parece algo fuera de lugar y cualquier cosa que pase, esperemos que no, responsabilizamos a Alianza”, afirmó Valdivia.

El directivo del equipo trujillano, explicó que se pidió con tiempo un espacio para la delegación visitante. “El pasado día 26 pedí que se nos pueda asignar un lugar en el palco rojo y que nos den seguridad policial, en Trujillo se les trató muy bien, se les dio facilidades”.

En la misma línea detallo que: “Lamentablemente no se están comportando a la altura. En el partido de ida, tuvimos que comprar entradas a los revendedores ya que no tuvimos ubicación, pero la delegación de Alianza sí la tuvo, fuimos visitantes en nuestra propia casa, es algo increíble”.

Recordemos que la final de la Liga Femenina se jugará este jueves desde las 7:00 pm. en el Estadio de Matute.

Redactor: Diego Pecho