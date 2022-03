Xavi: “Hemos remontado en un campo difícil”

Xavi Hernández, entrenador del FBC Barcelona, habló tras vencer al Galatasaray y clasificar a los cuartos de final de la Europa League.

Cada vez mejor. FBC Barcelona sigue mostrando un buen nivel futbolístico y esta vez logró un triunfazo en Turquía ante Galatasaray que lo mete a los cuartos de final de la Europa League. Xavi Hernández, entrenador de la escuadra blaugrana, brindó declaraciones en conferencia de prensa tras meterse entre los 8 mejores equipos del torneo.

El estratega español analizó el partido ante Galatasaray en Turquía: “Hemos jugado con personalidad. Hemos sabido atacar, hemos tenido paciencia, hemos remontado en un campo difícil. Estoy muy muy feliz por los jugadores, por el trabajo, el esfuerzo. La victoria es merecida. El resultado es corto. Hemos sido mejores en los dos partidos. Es importante remontar rápido. Hemos insistido, tenido calma y paciencia. El resultado es corto“.

El entrenador del FBC Barcelona mencionó que no se siente favorito para llevarse la Europa League: “No me veo favorito. No conocemos a los rivales y ellos sí a nosotros. No tenemos la experiencia de jugarla. Pero nos tenemos que ilusionar. La gente lo considera la segunda división de Europa, para nada. Hay equipazos. Es un punto de inflexión en el proyecto. Estamos en cuartos, pero veo más favorito al Sevilla, conoce la competición y la ha ganado los últimos años”.

Para finalizar, el director técnico de 42 años confesó que el elenco ‘culé‘ vive un buen ambiente y que es uno de los mejores en los que ha estado: “Es uno de los mejores ambientes que he vivido en mi carrera. Ya lo he vivido antes. Por eso esta victoria es aún más importante. El ambiente ha sido brutal, espectacular”, sentenció.