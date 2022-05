Xavi: “Hemos salvado una temporada que podía haber sido peor”

Xavi Hernández, director técnico de FC Barcelona, en conferencia de prensa tras finalizar el empate 0-0 ante Getafe por Liga Santander

Xavi Hernández, director técnico de FC Barcelona, en conferencia de prensa tras finalizar el empate 0-0 ante Getafe por Liga Santander. El estratega español aseguró que el plantel salvó una temporada que estuvo en la ruina en la era de Ronald Koeman.

Asegura que el objetivo de clasificar a Champions League es muy importante en la historia del cuadro catalán: “Hemos salvado una temporada que podía haber sido peor. Hemos conseguido los objetivos, en noviembre todos hubiéramos firmado acabar así”, ha dicho Xavi Hernández.

Xavi ya está pensando en los nuevos fichajes que desea para la temporada 2022/2023: “Hemos parado el golpe. Ahora nos queda trabajar, tenemos hecho el diagnóstico y nos queremos reforzar pero todo dependerá de la situación económica. Hemos de hacer un esfuerzo entre todos para que el club sea solvente”, ha reconocido.

Sobre el partido ante el Getafe ha reconocido que el empate les iba bien a los dos equipos y que esto se ha notado en el césped pero ha negado que hubiera un pacto de no agresión entre los dos equipos: “No hemos atacado bien y ellos en el segundo tiempo no no han presionado tanto. Pero hemos ido a ganar el partido”.